Invalidità certificati ’facili’ Arrestate cinque persone In manette medico spezzino

Nella provincia di La Spezia, cinque persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine su certificati di invalidità rilasciati in modo illecito. L’operazione ha portato anche all’arresto di un medico locale, coinvolto in un sistema di falsificazione e corruzione. L’indagine, iniziata per contrastare pratiche fraudolente, evidenzia un problema di affidabilità e trasparenza nei processi di certificazione delle invalidità.

Certificati di invalidità 'facili' in cambio di denaro. Un 'terremoto' giudiziario ha sconvolto ieri mattina la provincia apuana all'alba del nuovo anno. Cinque persone sono state arrestate, a vario titolo, per corruzione e falso in atto pubblico. Coinvolti nella maxi operazione, che ha visto la visita dei carabinieri di Massa nel palazzo di Medicina legale davanti all'obitorio e in Comune, professionisti sanitari e politici. Tra gli arrestati, Giovanni Giusti, consigliere comunale della lista 'Francesco Persiani sindaco', ex esponente del Partito Democratico, 691 preferenze nell'ultima tornata elettorale, e il medico legale dell'Asl Maurizio Ratti, originario di Spezia.

