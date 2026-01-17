Max Laudadio nei panni del Genio | Col teatro mi rimetto in gioco
Max Laudadio, recentemente uscito da Striscia la Notizia, torna sul palco nel ruolo del Genio in
Congedatosi a fine anno da Striscia la notizia, il poliedrico Max Laudadio continua a far vivere magia e suggestioni di Aladin-Il musical, firmato da Stefano D’Orazio per la regia di Luca Cattaneo, oggi alle 21 al teatro la Regina di Cattolica. Il noto conduttore radiotelevisivo e attore teatrale interpreta magistralmente il Genio della lampada tra i palazzi e i vicoli dell’antica Baghdad, dove sulle musiche dei Pooh si dipana l’intramontabile fiaba. Il successo di Aladin continua. "Siamo all’89esima replica, meraviglioso. L’anno scorso abbiamo registrato circa 50mila spettatori e tuttora, ovunque siamo in sold out, andremo avanti fino a maggio, toccando grandi città come Roma, Milano e Torino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’inviato del programma serale di Canale 5 di scena a teatro, realizzerà desideri, con le musiche dei Pooh - Il musical, scritto da Stefano D’Orazio con le musiche dei Pooh, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, e ... gazzetta.it
Torna dopo 10 anni il musical Aladin, Laudadio è il genio - Torna in scena, a dieci anni dal debutto, Aladin, il musical scritto da Stefano D'Orazione, con le musiche degli altri membri dei Pooh Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. ansa.it
Max Laudadio corona un sogno: “Sarò il genio della lampada di Aladin” - In ricordo di Stefano D’Orazio e Manuel Frattini Monza – Cercasi Genio disperatamente. ilgiorno.it
