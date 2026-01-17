Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza della cultura come strumento di pace e coesione sociale. Riconoscendo il suo ruolo nel preservare i valori civili e ambientali, afferma che la cultura rappresenta un patrimonio fondamentale, capace di contrastare guerre, tentativi di dominio e strategie predatorie. Un richiamo alla responsabilità di tutelare la nostra eredità culturale per costruire un futuro più stabile e condiviso.

L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - "La cultura è motore e anche collante di civiltà, è un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci circonda e che abbiamo il dovere di tutelare. Un patrimonio, la cultura, che si sviluppa nel dialogo e nel confronto, che si arricchisce nello scambio, acquisendo il sapere degli altri e trasmettendo il proprio, ammirando la creatività e condividendola". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026. "Abbiamo la fortuna -ha aggiunto il Capo dello Stato- di vivere in un Paese colmo di storia, di bellezze, di opere d'arte, di creazioni, che ha dato vita nei secoli alla nostra identità, grazie ai popoli che hanno abitato la nostra terra, alle loro travagliate vicende storiche, spesso liete, talvolta sofferte, all'incontro con altri popoli, allo sviluppo delle innovazioni e degli scambi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cultura: Mattarella, 'strumento di pace contro guerre, volontà dominio e strategie predatorie'

