Mattarella a L’Aquila | Cultura strumento di pace contro guerre volontà di dominio e strategie predatorie

Il presidente Mattarella visitando L’Aquila ha sottolineato il ruolo della cultura come strumento di pace e di coesione sociale. Secondo lui, la cultura rappresenta un patrimonio fondamentale che arricchisce la società e rafforza il rispetto per l’ambiente, contribuendo a contrastare guerre, volontà di dominio e strategie predatorie. Un invito alla tutela e alla valorizzazione delle nostre radici culturali come fondamentale per un futuro di pace e stabilità.

(Adnkronos) – "La cultura è motore e anche collante di civiltà, è un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci circonda e che abbiamo il dovere di tutelare. Un patrimonio, la cultura, che si sviluppa nel dialogo e nel confronto, che si arricchisce nello scambio, acquisendo il sapere degli altri e trasmettendo il proprio, ammirando la creatività e condividendola". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026. "Abbiamo la fortuna – ha aggiunto il capo dello Stato – di vivere in un Paese colmo di storia, di bellezze, di opere d'arte, di creazioni, che ha dato vita nei secoli alla nostra identità, grazie ai popoli che hanno abitato la nostra terra, alle loro travagliate vicende storiche, spesso liete, talvolta sofferte, all'incontro con altri popoli, allo sviluppo delle innovazioni e degli scambi". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Cultura: Mattarella, 'strumento di pace contro guerre, volontà dominio e strategie predatorie' Leggi anche: Mattarella a L'Aquila "capitale della Cultura 2026": "Strumento di convivenza e pace" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mattarella a L’Aquila: “Cultura strumento di pace contro guerre e strategie predatorie” - "La cultura è motore e anche collante di civiltà, è un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci circonda e che abbiamo il dovere d ... repubblica.it

Mattarella a L'Aquila: "Cultura strumento di pace contro guerre, volontà di dominio e strategie predatorie" - Il presidente della Repubblica: 'La cultura è strumento principe di convivenza, di dialogo, di impegno di ricerca comune e dunque di pace. adnkronos.com

L'Aquila Capitale della Cultura 2026, Mattarella: "La cultura è strumento di pace" - Leggi su Sky TG24 l'articolo L'Aquila Capitale della Cultura 2026, Mattarella: 'La cultura è strumento di pace' ... tg24.sky.it

L' inaugurazione dell'Aquila capitale della cultura 2026 con Mattarella Live x.com

L'Aquila 2026, oggi con Mattarella l'inaugurazione dell'anno da Capitale Italiana della Cultura. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.