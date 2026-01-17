Mattarella | Preoccupa il riapparire di strategie predatorie

Il presidente Mattarella ha espresso preoccupazione per il ritorno di strategie predatorie, che sembravano superate nel Novecento. In un contesto globale segnato da guerre e tentativi di dominazione, tali dinamiche rischiano di portare nuovo dolore e distruzione. La riflessione sottolinea l’importanza di vigilare e promuovere valori di pace e cooperazione internazionale per affrontare queste minacce emergenti.

Viviamo “in un mondo in cui vi sono molteplici motivi di preoccupazione. Guerre, volontà di dominio sugli altri, strategie predatorie che pensavamo archiviate” nel Novecento “sono riapparse con il loro carico di morte e devastazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione di L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella: "Preoccupa il riapparire di strategie predatorie" Leggi anche: Mattarella: «Preoccupazione per ritorno di strategie predatorie» Leggi anche: Mattarella a L'Aquila: "Cultura motore di pace contro guerre e strategie predatorie" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mattarella: "Preoccupa il riapparire di strategie predatorie" - Viviamo "in un mondo in cui vi sono molteplici motivi di preoccupazione. stream24.ilsole24ore.com

