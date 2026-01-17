Mattarella | Preoccupazione per ritorno di strategie predatorie

Il presidente Mattarella ha espresso preoccupazione per il ritorno di strategie predatorie, sottolineando l'importanza di tutelare il patrimonio culturale. Durante l'inaugurazione dell’Aquila come capitale italiana della cultura 2026, ha evidenziato come investire in cultura rappresenti un investimento nella democrazia e nel futuro del paese. Un richiamo alla responsabilità collettiva nel preservare e valorizzare il patrimonio culturale italiano.

«L'immenso valore della cultura risalta ancor di più in questo periodo storico che ci porta molteplici motivi di preoccupazione, dove strategie predatorie sono riapparse con il loro carico di morte e devastazione. La cultura è strumento principe di dialogo e quindi di pace». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di inaugurazione dell'Aquila capitale italiana della cultura 2026. Il capo dello Stato ha posto l'accento sul fatto che «la cultura è strumento principe di dialogo, di impegno e quindi di pace. Investire in cultura vuol dire investire nella comunità, vuol dire investire in democrazia».

MATTARELLA A L'AQUILA, IL DISCORSO

