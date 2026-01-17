Mattarella a L' Aquila | Cultura motore di pace contro guerre e strategie predatorie

Il presidente Mattarella ha sottolineato a L'Aquila l'importanza della cultura come elemento fondamentale per la convivenza e la pace. Secondo le sue parole, la cultura rappresenta il motore e il collante della società, un mezzo essenziale per promuovere il dialogo e contrastare guerre e strategie predatorie. Un richiamo alla responsabilità di valorizzare il patrimonio culturale come strumento di armonia e sviluppo civile.

La cultura e' "il motore e il collante della civilta'" ed e' il principale "strumento di convivenza, di dialogo e dunque di pace". Sergio Mattarella partecipa all'inaugurazione de L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e ricorda i tanti motivi di preoccupazione che l'attualita' propone: dalle guerre in atto che portano morte e devastazione, alla "volonta' di dominio sugli altri", al riapparire di "strategie predatorie che pensavamo archiviate dal Novecento". L'invito del Presidente della Repubblica e' dunque quello di consentire alla cultura "di svilupparsi, di farsi strada, di seminare e lasciare tracce" perche', insiste, "investire in cultura vuol dire investire nella comunita', nello sviluppo della coscienza civile, vuol dire investire in democrazia".

