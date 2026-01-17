Mattarella | ‘Italia paese di storia e bellezze grazie all’incontro con altri popoli’

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come l’Italia sia un paese ricco di storia e bellezze, grazie anche all’incontro e alla collaborazione con altri popoli nel corso del tempo. Lo ha affermato durante la cerimonia per L’Aquila, capitale italiana della Cultura 2026, evidenziando l’importanza di uno scambio culturale che ha contribuito a definire l’identità nazionale.

Roma, 17 gen. – "La cultura è motore, è anche collante di civiltà. È un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci circonda e che abbiamo il dovere di tutelare". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per L'Aquila capitale della Cultura italiana 2026. "Un patrimonio, la cultura – ha sottolineato – che si sviluppa nel dialogo e nel confronto, che si arricchisce nello scambio acquisendo il sapere degli altri e trasmettendo il proprio, ammirando la creatività e condividendola. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese colmo di storia, di bellezze, di opere d'arte, di creazioni che ha dato vita nei secoli alla nostra identità, grazie ai popoli che hanno abitato la nostra terra, alle loro travagliate vicende storiche, spesso talvolta sofferte, all'incontro con altri popoli, allo sviluppo delle innovazioni e degli scambi".

