**Libia | Mattarella ' per Italia Paese di importanza primaria' **

Il presidente Mattarella ha ribadito l’importanza strategica della Libia per l’Italia, sottolineando la rilevanza del Paese nel contesto internazionale. Durante un collegamento con le missioni militari all’estero, ha evidenziato il ruolo cruciale della Libia, rafforzando l’impegno italiano nella regione e nel rispetto della stabilità e della cooperazione internazionale. Un messaggio di attenzione e responsabilità nel contesto geopolitico.

© Iltempo.it - **Libia: Mattarella, 'per Italia Paese di importanza primaria'** Roma, 19 dic. (Adnkronos) - La Libia è "un Paese per noi di importanza primaria, come è evidente". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in collegamento con le missioni militari all'Estero per le festività natalizie dal Comando operativo vertice interforze (Covi). Al comandante della Missione bilaterale di assistenza e supporto italiana (Miasit), generale Maurizio Settesoldi, il Capo dello Stato ha chiesto "l'impressione dell'atteggiamento della popolazione libica nei confronti della nostra presenza, del nostro impegno con la nostra missione", in particolare se sia "lo stesso da parte della popolazione libica per quanto riguarda le presenze di altri Paesi, alcune quali sono particolarmente ampie". 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Sicurezza: Rastrelli (FdI), 'per governo Meloni piano scuole sicure è di primaria importanza' Leggi anche: Libia, il caso Almasri riaccende i timori sulla stabilità del Paese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, Miguel Gotor racconta l’omicidio di Piersanti Mattarella mercoledì 17 a Lèp. Filippo Grandi (Acnur): «Libia, basta ambiguità. Non è un Paese sicuro» - «È essenziale che l’Italia, nella pratica e nel diritto, continui a applicare i principi della protezione internazionale dei rifugiati». avvenire.it Libia, il caso Almasri riaccende i timori sulla stabilità del Paese - Il caso di Osama Najim Almasri, ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, riporta l’attenzione sulla complessità libica e sul ruolo dell’Italia, chiamata a gestire con ... panorama.it Mattarella,rischio Libia base terrore Ue - L'Isis "si sta diffondendo in Libia" e "c'è il rischio che ciò trasformi il Paese in una base per l'attività terroristica in Europa". lagazzettadelmezzogiorno.it Le parole del presidente #Mattarella alla conferenza degli ambasciatori. Mette in guardia operazione contro democrazie occidentali a disordinata e ingiustificata aggressione nei confronti dell'#UE, e avverte, "è inammissibile che Mosca voglia ridefinire confini - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.