Ruote nella storia arriva a Tricase | alla scoperta delle bellezze d’Italia su auto d’epoca
TRICASE - Due giornate dedicate a chi ama la storia, la bellezza ed il piacere di guidare: Ruote nella Storia- il viaggio nei luoghi più belli d’Italia promosso da ACI e Aci Storico torna in Puglia con una tappa speciale a Tricase il 15 e 16 novembre 2025, promossa da ACI Storico e Automobile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
- Ruote nella Storia tra Scilla e Cariddi- Sono aperte le iscrizioni!!!!!! Ritorna giorno 7 dicembre il tradizionale evento culturale ed enogastronomico rivolto agli appassionati di auto d’epoca. Questa volta la tappa di ruote nella storia partirà dal lungomare Italo Fa - facebook.com Vai su Facebook
“Ruote nella storia” arriva a Tricase: alla scoperta delle bellezze d’Italia su auto d’epoca - Tappa speciale il 15 e il 16 novembre con l’iniziativa promossa da Aci Storico e Automobile Club d’Italia TRICASE - Come scrive lecceprima.it
Ruote nella Storia sulle orme di Tazio Nuvolari - Domenica 6 aprile si aprono le porte ad un nuovo appuntamento con Ruote nella Storia in una delle tappe inaugurali della stagione 2025. Riporta ansa.it
Ruote nella Storia, ad aprile via al tour in giro per l'Italia - Ruote nella Storia torna per la stagione 2025 offrendo una serie di appuntamenti a partire da aprile fino alla fine dell'anno. Segnala ansa.it