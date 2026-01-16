Mateta Juve il Crystal Palace fissa il prezzo del cartellino L’attaccante ha voglia di Serie A | situazione complicata Le ultime

Il Crystal Palace ha comunicato il prezzo di Mateta Juve, attaccante con interesse della Serie A. La trattativa di gennaio si è complicata a causa dei costi elevati, nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia. La situazione rimane in evoluzione, con le parti in attesa di sviluppi.

Mateta Juve, frenata sulla trattativa di gennaio, costi proibitivi nonostante la ferma volontà del giocatore di raggiungere i bianconeri. Le indiscrezioni di mercato che accostano Jean-Philippe Mateta alla Juventus si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime ore, spinte dalla necessità bianconera di aggiungere fisicità al reparto avanzato. A fare chiarezza sulla reale fattibilità dell'operazione è intervenuto Fabrizio Romano, che ha voluto frenare i facili entusiasmi dei tifosi riguardo a un possibile approdo immediato del francese a Torino. La realtà dei fatti descrive una trattativa in salita, resa quasi proibitiva dalle richieste economiche del Crystal Palace.

