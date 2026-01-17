Oliver Glasner ha dichiarato che Jean-Philippe Mateta potrebbe lasciare il club solo se arrivasse un'offerta soddisfacente. Le sue parole rappresentano un messaggio chiaro per i potenziali acquirenti, Juventus inclusa, e contribuiscono a definire le strategie di mercato in vista della prossima stagione. La situazione di Mateta rimane quindi da seguire, con il club pronto a valutare eventuali proposte concrete.

Parole che raffreddano il mercato. Oliver Glasner fa chiarezza sul futuro di Jean-Philippe Mateta e manda un messaggio diretto ai club interessati, Juventus compresa. In conferenza stampa, il tecnico del Crystal Palace ha fissato la linea: nessuna trattativa al ribasso. «C’è un prezzo per il quale il club dirà sì. Mancano 18 mesi alla scadenza del contratto: se Mateta lo vorrà e qualcuno pagherà, faremo l’affare. Altrimenti resterà qui ». Tradotto: palla agli acquirenti. La Juventus osserva, ma lo scenario è chiaro. Senza un’offerta all’altezza delle richieste inglesi, non si tratta. L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mateta, Glasner avvisa: «O arriva l’offerta giusta o resta»

Leggi anche: Mateta alla Juve, Glasner esce allo scoperto: «Per lui faremo un prezzo, ma se nessuno pagherà…»

Leggi anche: Mateta Juve, summit con gli agenti: l’esito e primi dettagli sulla possibile offerta bianconera

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

GLASNER IL FUTURO DI MATETA E CHIARO #Juventus #Mateta x.com

L’aggiornamento su tutte le trattative, il nostro borsino del mercato Juve, i retroscena e scopriamo quanto incide sui conti l’operazione Mateta e come verrà finanziata: JEAN PHILIPPE MATETA – I segnali - arrivati ieri sera dopo il summit - sono quelli che in - facebook.com facebook