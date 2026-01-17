La Juventus ha incontrato gli agenti di Mateta, approfondendo le possibilità di un trasferimento. L’incontro fa parte delle strategie di mercato del club in vista della sessione invernale, con l’obiettivo di valutare un eventuale acquisto. Si tratta di un passo importante per la rosa bianconera, mentre si attendono ulteriori sviluppi e dettagli sul possibile accordo.

Il mercato invernale della Juventus entra nel vivo e nelle ultime ore è emerso un nome nuovo che sta rapidamente conquistando spazio nelle valutazioni della dirigenza bianconera. Il club ha infatti rivolto lo sguardo verso la Premier League, puntando con decisione sul Crystal Palace. L’obiettivo è chiaro: aggiungere al reparto offensivo un centravanti fisico, d’area di rigore, capace di dare profondità e presenza in zona gol. La trattativa ha subito una forte accelerazione. Come riportato da Romano, la Juventus ha incontrato in serata gli agenti di Jean-Philippe Mateta, registrando sensazioni molto positive anche sul piano personale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mateta Juve, summit con gli agenti: l’esito e primi dettagli sulla possibile offerta bianconera

Juventus, summit con il Palace per Mateta: manifestato l’interesse per il francese - L’esperto di mercato ha poi aggiunto che i bianconeri hanno manifestato il loro interesse al club inglese per il bomber francese: “La Juve ha fatto sapere al Crystal Palace che se dovesse dare ... it.blastingnews.com