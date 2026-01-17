Mateta Juve summit con gli agenti | l’esito e primi dettagli sulla possibile offerta bianconera
La Juventus ha incontrato gli agenti di Mateta, approfondendo le possibilità di un trasferimento. L’incontro fa parte delle strategie di mercato del club in vista della sessione invernale, con l’obiettivo di valutare un eventuale acquisto. Si tratta di un passo importante per la rosa bianconera, mentre si attendono ulteriori sviluppi e dettagli sul possibile accordo.
Il mercato invernale della Juventus entra nel vivo e nelle ultime ore è emerso un nome nuovo che sta rapidamente conquistando spazio nelle valutazioni della dirigenza bianconera. Il club ha infatti rivolto lo sguardo verso la Premier League, puntando con decisione sul Crystal Palace. L’obiettivo è chiaro: aggiungere al reparto offensivo un centravanti fisico, d’area di rigore, capace di dare profondità e presenza in zona gol. La trattativa ha subito una forte accelerazione. Come riportato da Romano, la Juventus ha incontrato in serata gli agenti di Jean-Philippe Mateta, registrando sensazioni molto positive anche sul piano personale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mateta Juventus, incontro con gli agenti del giocatore: come è andato e la possibile offerta dei bianconeri
Leggi anche: McKennie Juve, in agenda un summit con la società bianconera per discutere del futuro! Tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari
Juventus, summit con il Palace per Mateta: manifestato l’interesse per il francese - L’esperto di mercato ha poi aggiunto che i bianconeri hanno manifestato il loro interesse al club inglese per il bomber francese: “La Juve ha fatto sapere al Crystal Palace che se dovesse dare ... it.blastingnews.com
Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri. Chievo-Douglas Costa, è ufficiale - I bianconeri valutano un innesto di peso in attacco, contatti per il gigante del Crystal Palace, proposto il marocchino del Fenerbahce. lastampa.it
Oggi incontro tra la Juventus e il Crystal Palace per Mateta: ecco come è andato il summit tra i due club - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha rivelato che la Juventus ha avuto un incontro con il Crystal Palace per parlare di Jean Philippe Mateta: "Su Mateta, oggi intorno all'ora ... tuttojuve.com
#Mateta #Juve Situazione complicata x.com
Sapete a chi piace Mateta Il bomber è nel mirino della Juve, il suo nome è in cima alla lista delle preferenze: ecco perché #Mateta #Juventus #Tuttosport - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.