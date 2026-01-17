Mateta e Maldini | la Juventus tenta il doppio colpo in attacco

La Juventus lavora per rafforzare il reparto offensivo già a partire dalla prossima finestra di mercato di gennaio. Tra i profili seguiti ci sono Jean Philippe Mateta del Crystal Palace e Daniel Maldini dell’Atalanta, con l’obiettivo di integrare nuove soluzioni offensive alla rosa. La società sta accelerando i contatti per valutare eventuali trattative, cercando di ottimizzare le scelte in vista della seconda parte della stagione.

I bianconeri stanno forzando i tempi per rinforzare il reparto offensivo già a partire da gennaio. I profili individuati sono Jean Philippe Mateta, del Crystal Palace, e Daniel Maldini, dell’Atalanta. Per entrambi si sta studiando la formula giusta per il trasferimento, e nei prossimi giorni le due operazioni potrebbero chiudersi positivamente. LA JUVE SU MATETA E MALDINI: TRATTATIVE IN CORSO I bianconeri hanno rotto gli indugi decidendo di anticipare già a gennaio almeno due investimenti inizialmente pensati per giugno. Il nome caldo in queste ore è quello dell’attaccante francese, classe 1997, del Crystal Palace, Jean Philippe Mateta, per i quali sono in corso contatti costanti con l’entourage del giocatore, malgrado non sia stata ancora trovata la quadra dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mateta e Maldini: la Juventus tenta il doppio colpo in attacco Leggi anche: Juventus, non solo Mateta: idea Maldini per l’attacco Leggi anche: Juventus: doppio colpo in attacco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le notizie di calciomercato del 16 gennaio: Juve su Mateta e Maldini, Roma su Zirkzee dopo Malen; La Juventus cerca un esterno: tre idee in lista; Juventus, resta viva l'idea Maldini: il suo arrivo non escluderebbe Mateta; Juventus, Mateta si avvicina: Maldini non è un'alternativa. Mateta più Maldini: la Juventus non vuole lasciare niente al caso. Ma non sono in tanti? - La Juventus vuole chiudere gli affari Jean Philippe Mateta con il Crystal Palace e Daniel Maldini con l'Atalanta. tuttomercatoweb.com

Juventus, Maldini con Mateta: è il piano B se non arriva Chiesa - Philippe Matet a, individuato come il rinforzo ideale per il ruolo di centravanti, ma in casa ... msn.com

Juventus, sempre più Mateta. E Maldini non è alternativo - Trattativa avviata tra la Juventus, Crystal Palace e gli agenti di Mateta. gianlucadimarzio.com

Novità Juve: scatto per Mateta a gennaio, gli aggiornamenti! E occhio a Maldini https://shorturl.at/NLkrC - facebook.com facebook

#Calciomercato #Juventus, le ultime su #Mateta, #Maldini e #Chiesa… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.