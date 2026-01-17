La Juventus esplora diverse soluzioni per rafforzare il reparto offensivo, considerando non solo Jean-Philippe Mateta ma anche il talento di Daniel Maldini. In un mercato dinamico, la società valuta vari profili per trovare l’opzione più adatta alle proprie esigenze, mantenendo un approccio strategico e mirato. La ricerca di un rinforzo in attacco prosegue con attenzione, senza enfatizzare troppo le trattative in corso.

Nuovi incroci sul mercato offensivo. La Juventus amplia il ventaglio delle opzioni e, oltre alla pista che porta a Jean-Philippe Mateta, valuta anche Daniel Maldini. Il profilo dell’attaccante dell’ Atalanta è tornato d’attualità: sta trovando poco spazio e il club bergamasco non esclude una cessione in questa finestra. Dalle verifiche emerge un punto chiave: le due operazioni non sono alternative. La Juventus può muoversi su entrambi i fronti, a seconda delle condizioni che si apriranno. La strategia è chiara: monitorare più canali in parallelo per rinforzare l’attacco. Il dossier è aperto e può accelerare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, non solo Mateta: idea Maldini per l’attacco

Leggi anche: Juve, altro scatto per Mingueza. Mateta nuova idea per l’attacco

Leggi anche: Juventus, idea Mateta per il post Vlahovic

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Juventus, resta viva l'idea Maldini: il suo arrivo non escluderebbe Mateta; Juve, assalto a Mateta: ecco quanto serve per strapparlo al Crystal Palace; Le notizie di calciomercato del 16 gennaio: Juve su Mateta e Maldini, Roma su Zirkzee dopo Malen; Juve, Spalletti vuole un altro attaccante: idea Mateta (e David non si muove).

Juventus, sempre più Mateta. E Maldini non è alternativo - Trattativa avviata tra la Juventus, Crystal Palace e gli agenti di Mateta. gianlucadimarzio.com