La Juventus accelera sul mercato e punta a rafforzare il reparto offensivo con due nuovi acquisti. L’obiettivo è migliorare la rosa e aumentare le possibilità di successo nella stagione in corso. Questi interventi mirano a garantire maggiore efficacia in attacco, contribuendo a rendere la squadra più competitiva. La campagna di mercato prosegue con attenzione, con l’intento di consolidare la posizione della Juventus nel campionato e nelle competizioni europee.

La Juventus non perde tempo sul mercato e spinge per due rinforzi offensivi che potrebbero cambiare il volto del reparto. Alexander Sorloth e Federico Chiesa sono i nomi caldi: trattative già avviate rispettivamente con Villarreal e Liverpool, per dare a Luciano Spalletti alternative immediate e di qualità in vista del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: doppio colpo in attacco

Leggi anche: Roma, doppio colpo in attacco: Raspadori ha detto sì

Leggi anche: Milan scatenato: possibile doppio colpo in attacco. I dettagli sul giovane Kostic

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zirkzee e Raspadori per Gasp: così la Roma potrà sognare in grande; Calciomercato Serie B: doppio colpo Südtirol, lo Spezia si rinforza in attacco; Juventus, il primo colpo è Ottolini: Frattesi, Rodriguez, Vlahovic, le spine del mercato e i compiti del nuovo ds; David e Openda agitano la Juve: doppio rifiuto e rimpianto Kolo Muani | CM.IT.

Mercato Milan, Tare spiazza tutti: doppio colpo dalla Juventus - Il Milan è pronto a mandare in porto il doppio colpo dalla Juventus: Igli Tare vuole accontentare mister Allegri. spaziomilan.it

Lucca non scalda la Juve: svelato il doppio colpo per Spalletti | CM.IT - Il Napoli esulta per il successo in Supercoppa e bissa il trionfo scudetto dello scorso maggio, ma c’è chi non sorride nello spogliatoio guidato da Antonio Conte. calciomercato.it