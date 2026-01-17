Massimo Boldi non sarà tedoforo di Milano Cortina 2026 cancellato dalla lista dopo la battuta sessista

Massimo Boldi non parteciperà come tedoforo a Milano Cortina 2026, dopo le polemiche scatenate da una sua battuta considerata sessista. Il Comitato olimpico ha deciso di cancellarlo dalla lista dei partecipanti, sottolineando l’importanza di rispettare i valori dell’Olimpiade. Questa scelta riflette l’attenzione dell’organizzazione verso comportamenti in linea con lo spirito sportivo e il rispetto reciproco.

Massimo Boldi non sarà un tedoforo di Milano Cortina 2026, dopo essere stato escluso ufficialmente dalla lista in seguito a un’intervista giudicata non in linea con i valori olimpici. Mentre il Comitato sottolinea il ruolo simbolico della Fiamma, l’attore si dice dispiaciuto, sostenendo di aver fatto una semplice battuta, seppur colorita, definendosi uno “sportivo della f**a”. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha spiegato la scelta con un comunicato ufficiale. Secondo il Comitato, alcune dichiarazioni dell’attore sono state considerate distanti dai principi che il Movimento Olimpico intende promuovere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

