Massimo Boldi non sarà tedoforo di Milano Cortina 2026 cancellato dalla lista dopo la battuta sessista

Massimo Boldi non parteciperà come tedoforo a Milano Cortina 2026, dopo le polemiche scatenate da una sua battuta considerata sessista. Il Comitato olimpico ha deciso di cancellarlo dalla lista dei partecipanti, sottolineando l’importanza di rispettare i valori dell’Olimpiade. Questa scelta riflette l’attenzione dell’organizzazione verso comportamenti in linea con lo spirito sportivo e il rispetto reciproco.

Massimo Boldi non sarà un tedoforo di Milano Cortina 2026, dopo essere stato escluso ufficialmente dalla lista in seguito a un’intervista giudicata non in linea con i valori olimpici. Mentre il Comitato sottolinea il ruolo simbolico della Fiamma, l’attore si dice dispiaciuto, sostenendo di aver fatto una semplice battuta, seppur colorita, definendosi uno “sportivo della f**a”. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha spiegato la scelta con un comunicato ufficiale. Secondo il Comitato, alcune dichiarazioni dell’attore sono state considerate distanti dai principi che il Movimento Olimpico intende promuovere. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Massimo Boldi non sarà tedoforo di Milano Cortina 2026, cancellato dalla lista dopo la battuta sessista Leggi anche: Massimo Boldi non sarà più tedoforo di Milano-Cortina 2026: il comunicato ufficiale Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, Boldi cancellato dalla lista dei tedofori: “opinioni incompatibili” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Massimo Boldi non sarà tedoforo di Milano Cortina 2026, cancellato dalla lista dopo la battuta sessista - Milano Cortina 2026, Massimo Boldi non sarà tedoforo dopo l’intervista: il Comitato richiama i valori olimpici, paga la sua battuta "hot" ... virgilio.it

“Tutto per colpa della frase sulla f**a”, Massimo Boldi rimosso dalla lista dei tedofori delle Olimpiadi dopo l’intervista al Fatto Quotidiano - Il Comitato Milano Cortina 2026 ha escluso Massimo Boldi dai tedofori olimpici per le dichiarazioni ritenute incompatibili con i valori dello sport ... ilfattoquotidiano.it

Massimo Boldi: «Bene la neve, ma io sono campione di f**a e aperitivi». E il Comitato lo esclude dalla lista dei tedoforo di Milano-Cortina - Massimo Boldi è stato rimosso dall'elenco dei tedofori per le prossime Olimpiadi invernali a Milano- ilmessaggero.it

La battuta di Massimo Boldi che ha scatenato il caos tra i tedofori di Milano-Cortina 2026. Il Comitato Olimpico lo ha escluso: “Parole incompatibili con i valori dei Giochi”. Poche ore dopo, sono arrivate le scuse. Ma il caso resta tra i più discussi del momento - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Massimo Boldi escluso dai tedofori: 'Le sue parole inopportune'. Rimosso per intervista con battute pesanti, poi il comico si scusa. #ANSA x.com

