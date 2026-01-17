Massimo Boldi non sarà più tedoforo di Milano-Cortina 2026 | il comunicato ufficiale

Massimo Boldi non parteciperà più come tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, secondo il comunicato ufficiale. La decisione è stata comunicata recentemente e modifica il ruolo dell’attore nella staffetta della Fiamma Olimpica, prevista per l’evento invernale. La notizia rappresenta un aggiornamento importante sul percorso di preparazione alle Olimpiadi, mantenendo comunque l’interesse pubblico e mediatico sulla manifestazione.

La decisione è stata comunicata oggi dalla Fondazione dell'organizzazione, che ha spiegato come alcune affermazioni espresse dall'attore in una recente intervista siano state giudicate incompatibili con i valori fondanti del Movimento Olimpico. L'attore Massimo Boldi, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Fatto Quotidiano, aveva raccontato con ironia e caratteristiche della sua verve comica il motivo per cui avrebbe partecipato alla staffetta, ma alcune espressioni non sono state viste di buon occhio dagli organizzatori, anche perché decisamente fuori luogo.

