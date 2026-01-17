Olimpiadi Milano-Cortina Boldi cancellato dalla lista dei tedofori | opinioni incompatibili

Massimo Boldi è stato rimosso dalla lista dei tedofori delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a causa di opinioni espresse in un’intervista ritenute incompatibili con i valori olimpici. La decisione è stata comunicata dal Comitato Organizzatore, che ha sottolineato l’importanza di rispettare i principi fondamentali dell’evento. La scelta evidenzia l’impegno delle Olimpiadi nel mantenere un’immagine coerente con i valori di rispetto e inclusività.

“La decisione fa seguito a un’intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore”, rende noto il Comitato. Il ‘caso tedofori’ ha tenuto banco nelle ultime settimane, con il malumore di ex atleti snobbati e esclusi dalla staffetta olimpica, che invece ha ‘arruolato’ figure esterne al mondo dello sport. “Non ho mai mosso un muscolo. Non sono uno sportivo. Ma il Comitato Olimpico mi mi ha chiamato e io ho accettato. E non ho preso un euro”, ha detto Boldi al Fatto quotidiano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

