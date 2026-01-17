Massimo Boldi tedoforo | Me lo ha chiesto Milano-Cortina non ho preso un euro

Massimo Boldi, scelto come tedoforo per i Giochi Milano-Cortina, ha dichiarato di aver partecipato senza ricevere compenso. In un’intervista al Fatto Quotidiano, l’attore ha anche condiviso il suo rapporto con Cortina e con lo sport, sottolineando di non essere mai stato un atleta né di aver mai praticato attività fisica professionale. Un coinvolgimento inedito, caratterizzato da spontaneità e passione, senza secondi fini.

L'attore ha parlato col Fatto Quotidiano anche del suo rapporto con Cortina e con lo sport: "Non sono mai stato un atleta, non ho mai mosso un muscolo. Di alcune discipline sono un campione: la f. e gli aperitivi" Massimo Boldi farà il tedoforo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La fiaccola, infatti, finirà anche nelle mani dell’attore: "Mi hanno promesso solo seicento metri - ha raccontato in un’intervista al Fatto Quotidiano -, se fosse di più non so come arriverei. Non sono più un ragazzino". Boldi ha poi scherzato sul fatto che nella sua vita non è stato propriamente un atleta. "Non ho mai mosso un muscolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

