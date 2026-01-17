Massimo Boldi escluso dai tedofori di Milano Cortina | cosa è successo
Massimo Boldi è stato escluso dal gruppo di tedofori di Milano Cortina 2026. L’attore, previsto per il 26 gennaio a Cortina, è stato ritenuto inadatto a partecipare a causa delle sue dichiarazioni ritenute in contrasto con i valori olimpici. La decisione del Comitato Organizzatore sottolinea l’importanza di mantenere coerenza con i principi etici e morali che guidano l’evento.
Niente fiamma olimpica per Massimo Boldi. L'attore, che il prossimo 26 gennaio avrebbe dovuto portare la fiaccola a Cortina, è stato escluso dal Viaggio per le opinioni espresse in una intervista ritenuta "incompatibile con i valori olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore", che ha così deciso la rimozione del famoso 'Cipollinò dalla lista dei tedofori. Il protagonista di numerosi 'Vacanze di Natalè, a cominciare da quello del 1983 ambientato proprio a Cortina, paga le dichiarazioni rilasciate a Il Fatto Quotidiano sul suo rapporto con lo sport e sull'emozione di stringere fra le mani la torcia olimpica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
