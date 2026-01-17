Oggi le comiche | Massimo Boldi escluso dai tedofori di Milano Cortina per una battuta politicamente scorretta

Massimo Boldi è stato escluso dai tedofori di Milano Cortina 2026 a causa di una battuta considerata politicamente scorretta. L’attore, 81 anni, aveva espresso in un’intervista la sua passione per le donne, suscitando reazioni che hanno portato alla sua cancellazione dalla lista. La decisione evidenzia come, anche in occasioni sportive di rilievo, siano sempre più attente le scelte legate all’immagine e ai comportamenti pubblici dei protagonisti.

L’Uomo gatto e Achille Lauro sì, Massimo Boldi no. Il popolare comico, 81 anni a luglio, è stato squalificato, cancellato dalla lista dei tedofori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per un’intervista politicamente scorretta nella quale menziona la sua passione per il sesso femminile. “La decisione fa seguito a un’intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore”, rende noto il Comitato. Il ‘caso tedofori’ ha tenuto banco nelle ultime settimane, con il malumore di ex atleti snobbati e esclusi dalla staffetta olimpica, che invece ha ‘arruolato’ figure esterne al mondo dello sport. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Oggi le comiche: Massimo Boldi escluso dai tedofori di Milano Cortina per una battuta politicamente scorretta Leggi anche: Massimo Boldi escluso dai tedofori di Milano-Cortina 2026 per una “battutaccia” in un’intervista Leggi anche: Milano-Cortina, Massimo Boldi escluso dai tedofori: la frase choc e lo scontro sui “valori olimpici” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Christian De Sica: «Andare in pensione? Prendo poco. Fosse alta ci farei un pensierino. Le comiche donne? Quelle belle non fanno ridere»; Christian De Sica: «Andare in pensione? Prendo poco. Fosse alta ci farei un pensierino. Le comiche donne? Quelle belle non fanno ridere». “Tutto per colpa della frase sulla f**a”, Massimo Boldi rimosso dalla lista dei tedofori delle Olimpiadi dopo l’intervista al Fatto Quotidiano - Il Comitato Milano Cortina 2026 ha escluso Massimo Boldi dai tedofori olimpici per le dichiarazioni ritenute incompatibili con i valori dello sport ... ilfattoquotidiano.it

Massimo Boldi: «Bene la neve, ma io sono campione di f**a e aperitivi». E il Comitato lo esclude dalla lista dei tedoforo di Milano-Cortina - Massimo Boldi è stato rimosso dall'elenco dei tedofori per le prossime Olimpiadi invernali a Milano- ilmessaggero.it

Milano Cortina: Massimo Boldi escluso da tedofori, 'da lui parole incompatibili' - Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali ha deciso di rimuovere dalla lista prevista l'attore, per l'intervista r ... msn.com

