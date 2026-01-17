Massimo Boldi escluso dai tedofori di Milano-Cortina 2026 per una battutaccia in un’intervista

Massimo Boldi è stato escluso dalla lista dei tedofori dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 a seguito di una battutaccia fatta in un’intervista. L’attore e comico, noto per le sue interpretazioni nei cinepanettoni degli anni ’80 e ’90 ambientati a Cortina, ha subito questa decisione che ha suscitato commenti nel mondo dello sport e dello spettacolo. La scelta si inserisce nel contesto delle norme di comportamento richieste ai partecipanti all’evento.

Massimo Boldi è stato “bannato” dalla lista dei tedofori dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Il comico luinese, famoso per le sue gag nei “cinepanettoni ” degli anni ‘80 e ‘90 ambientati proprio a Cortina, paga con l’esclusione dalla staffetta olimpica una “battutaccia” rilasciata in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano e pubblicata oggi. Cosa ha detto “ Cipollino” per scatenare una simile reazione? A chi gli chiedeva conto se fosse diventato uno sportivo e in quale disciplina, l’attore 81enne ha risposto citando l’organo riproduttivo femminile. “Ma ho qualche dubbio che risulti tra le discipline olimpiche in programma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Massimo Boldi escluso dai tedofori di Milano-Cortina 2026 per una “battutaccia” in un’intervista Leggi anche: Milano-Cortina, Massimo Boldi fuori dalla lista tedofori: “Incompatibile con i valori olimpici” Leggi anche: «Andrò con Mauro Corona a Milano Cortina a vedere una sola gara»: Silvio Fauner (escluso dai tedofori) alle Olimpiadi con il grande amico ertano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giochi 2026 e caos tedofori, l’Uomo Gatto: “Basta offese e polemiche”. Intanto Salvini e Abodi chiedono “massima chiarezza”. Milano Cortina: Massimo Boldi escluso da tedofori, 'da lui parole incompatibili' - Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali ha deciso di rimuovere dalla lista prevista l'attore, per l'intervista ... ansa.it

