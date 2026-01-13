Andrò con Mauro Corona a Milano Cortina a vedere una sola gara | Silvio Fauner escluso dai tedofori alle Olimpiadi con il grande amico ertano

Silvio Fauner parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina, accompagnato dall’amico Mauro Corona, grazie a due biglietti vinti da sua compagna in un’estrazione. Pur essendo stato escluso dai tedofori, Fauner avrà l’opportunità di assistere a una gara, condividendo un momento importante con un amico di lunga data. Questa esperienza rappresenta un’occasione speciale, nata da un semplice gesto di fortuna.

«Grazie a due biglietti vinti dalla mia compagna nell’estrazione del concorso-lotteria di un’Assicurazione, potrò andare a vedere una sola gara e ci andrò con Mauro Corona, un grande amico. Ma Monica dovrà restare a casa».A parlare è Silvio Fauner, l'ex fondista italiano e attuale allenatore, che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

