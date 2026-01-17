Massacrati di botte e rapinati alla fermata della metro | fermati 5 giovanissimi

Cinque giovani sono stati fermati in seguito a un’aggressione avvenuta alla fermata della metro, durante la quale hanno subito violenze e rapina. L’episodio è stato attribuito a una banda di giovanissimi che sembra agire come “pendolari del crimine”. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli e garantire la sicurezza nelle aree pubbliche.

Terribile aggressione con rapina, messa a segno da una banda di giovanissimi "pendolari del crimine". È quanto accaduto nella serata di giovedì scorso all'interno della fermata della metropolitana in stazione, a Brescia, dove due cittadini stranieri sono stati brutalmente aggrediti e derubati da un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali minorenni. L'episodio ha fatto scattare il pronto intervento della Polizia di Stato, che nel giro di poche ore ha portato all'arresto di quattro giovani pregiudicati e al fermo di un quinto complice, anch'egli già noto alle forze dell'ordine. Tutto ha avuto inizio con una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112.

Accerchiato e picchiato a Roma Termini, grave un funzionario del ministero delle Imprese: due i fermati - Accerchiato e massacrato di botte a pochi metri dall'ingresso della stazione Termini, il principale scalo ferroviario di Roma. msn.com

Termini choc: in poche ore massacrati di botte un funzionario del Mimit e un rider. Presa un’orda di stranieri: un tunisino con precedenti, un egiziano appena espulso (invano) e molti altri irregolari. Ma ormai è la norma. - facebook.com facebook

