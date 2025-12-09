Roma studentessa violentata davanti alla fermata della metro

Secondo il suo racconto la studentessa sarebbe stata immobilizzata da due uomini e un terzo l'avrebbe violenta in strada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma studentessa violentata davantiRoma, la denuncia di una ragazza: “Violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio” - La giovane, una studentessa di 23 anni, si è recata in ospedale da sola una volta che si è ripresa dallo choc. Come scrive quotidiano.net