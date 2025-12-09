Roma studentessa di 23 anni violentata davanti alla fermata della metro

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 23 anni è stata violentata dal branco a Roma, davanti alla fermata Jonio della metro B1, in zona Val Melaina-Tufello. L'abuso sessuale si è consumato nella notte tre il 7 e l'8 dicembre, dopo la mezzanotte. Secondo quanto ricostruito la vittima sarebbe uscita dalla metropolitana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Diciotto anni, originaria di Anzi (Potenza) e studentessa di Odontoiatria a Roma, Katia ha battuto Fanny Tardioli e Asia Campanelli

Chi era Beatrice Bellucci, sui social le passioni della studentessa morta nell'incidente stradale a Roma

Studentessa precipita nel seminterrato della scuola occupata a Roma: arriva l’ambulanza

roma studentessa 23 anniRoma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, ragazza di 23 anni denuncia stupro all’uscita della metro Jonio: ricercati 3 uomini ... Scrive tg24.sky.it