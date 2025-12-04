A Spinea si celebra il Natale con un mese di eventi musica e magia

A Spinea un ricco calendario di eventi dedicati al Natale, realizzato in collaborazione con associazioni, parrocchie, biblioteche, scuole, commercianti e realtà del territorio. Un programma diffuso che, dal 6 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, animerà piazze, quartieri, vie e luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

