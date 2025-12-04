A Spinea si celebra il Natale con un mese di eventi musica e magia
A Spinea un ricco calendario di eventi dedicati al Natale, realizzato in collaborazione con associazioni, parrocchie, biblioteche, scuole, commercianti e realtà del territorio. Un programma diffuso che, dal 6 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, animerà piazze, quartieri, vie e luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Scopri altri approfondimenti
"#Spinea" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Natale a Cortona, un mese di eventi e attrazioni. Giochi di luce artistici dedicati a San Francesco - Dal 6 dicembre al 6 gennaio novità «Sky Tower» e mercatini ogni weekend. Si legge su lanazione.it