Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Marc Marquez già campione Bezzecchi si riprende il terzo posto
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025. 1 Marc Márquez 545 2 Alex Márquez 413 3 Marco Bezzecchi 290 4 Francesco Bagnaia 286 5 Pedro Acosta 259 6 Fabio Di Giannantonio 226 7 Franco Morbidelli 226 8 Fermín Aldeguer 190 9 Fabio Quartararo 181 10 Raul Fernández 146 11 Johann Zarco 134 12 Brad Binder 133 13 Luca Marini 128 14 Enea Bastianini 106 15 Joan Mir 93 16 Ai Ogura 79 17 Maverick Viñales 72 18 Jack Miller 68 19 Alex Rins 63 20 Miguel Oliveira 36 21 Jorge Martín 34 22 Pol Espargaró 23 23 Takaaki Nakagami 10 24 Lorenzo Savadori 8 25 Augusto Fernández 8 26 Somkiat Chantra 7 27 Aleix Espargaró 0 28 Michele Pirro 0.
