Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Marc Marquez già campione Bagnaia si riprende il terzo posto
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo Sprint Malesia). 1 Marc Márquez 93 545 – Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 2 Alex Márquez 73 388 +157 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 3 Francesco Bagnaia 63 286 +259 Ducati Ducati Lenovo Team 4 Marco Bezzecchi 72 285 +260 Aprilia Aprilia Racing 5 Pedro Acosta 37 239 +306 KTM Red Bull KTM Factory Racing 6 Fabio Di Giannantonio 49 216 +329 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 7 Franco Morbidelli 21 213 +332 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 8 Fermín Aldeguer 54 190 +355 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 9 Fabio Quartararo 20 170 +375 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 10 Raul Fernández 25 146 +399 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 11 Johann Zarco 5 130 +415 Honda Castrol Honda LCR 12 Brad Binder 33 126 +419 KTM Red Bull KTM Factory Racing 13 Luca Marini 10 120 +425 Honda Honda HRC Castrol 14 Enea Bastianini 23 97 +448 KTM Red Bull KTM Tech3 15 Joan Mir 36 77 +468 Honda Honda HRC Castrol 16 Ai Ogura 79 73 +472 Aprilia Trackhouse MotoGP Team 17 Maverick Viñales 12 72 +473 Aprilia Aprilia Racing 18 Jack Miller 43 66 +479 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 19 Alex Rins 42 60 +485 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 20 Miguel Oliveira 88 36 +509 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 21 Jorge Martín 1 34 +511 Ducati Prima Pramac Ducati 22 Pol Espargaró 44 23 +522 KTM Red Bull KTM Tech3 23 Takaaki Nakagami 30 10 +535 Honda Idemitsu Honda LCR 24 Lorenzo Savadori 32 8 +537 Aprilia Aprilia Racing 25 Augusto Fernández 7 8 +537 KTM Red Bull KTM Factory Racing 26 Somkiat Chantra 35 6 +539 Honda Idemitsu Honda LCR 27 Aleix Espargaró 41 0 +545 Aprilia Aprilia Racing 28 Michele Pirro 51 0 +545 Ducati Ducati Lenovo Team.
