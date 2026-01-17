Manifestazione oggi a Roma a sostegno del popolo iraniano | dove e orario

Oggi a Roma si svolge una manifestazione a sostegno del popolo iraniano. L’evento è previsto tra sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 e potrebbe influire sulla viabilità e sui mezzi di trasporto pubblico in città. Si consiglia di consultare le informazioni aggiornate e pianificare eventuali spostamenti in anticipo.

Roma si prepara a un fine settimana di mobilitazione a sostegno del popolo iraniano, con due manifestazioni in programma tra sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026, che comporteranno modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. Sabato 17 gennaio, dalle ore 10:00 alle 13:00, è previsto un corteo nel centro della Capitale con la partecipazione stimata di circa 3mila persone. La manifestazione partirà da piazzale Ugo La Malfa e attraverserà via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia e piazza di Porta San Paolo, per concludersi a piazzale Ostiense. Lungo tutto il percorso saranno attive chiusure temporanee al traffico, mentre i divieti di sosta scatteranno già dalle prime ore del mattino in piazzale Ugo La Malfa, piazzale Ostiense e via del Circo Massimo.

In tanti alla manifestazione di oggi a Roma a sostegno del popolo iraniano. Noury (Amnesty): "la peggiore campagna repressiva del secolo" - Si è svolta oggi a Roma, in piazza del Campidoglio, una manifestazione a sostegno del popolo iraniano, promossa da Amnesty International e Women Life Freedom for Peace and Justice .

