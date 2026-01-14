In corteo a Pisa a sostegno del popolo iraniano

Il prossimo 17 gennaio, Pisa si unirà a diverse città toscane in una manifestazione organizzata da Più Europa, Azione e la comunità iraniana, tra altre associazioni. Il corteo, con partenza nel rispetto delle normative, si propone di esprimere solidarietà al popolo iraniano e sostenere i valori di libertà e diritti umani, con lo slogan 'Donna, Vita, Libertà'.

Pisa e altre città toscane scendono in piazza su iniziativa di Più Europa e Azione, insieme alla comunità iraniana e a numerose associazioni, unendosi in un corteo previsto per sabato 17 gennaio, al grido di 'Donna, Vita, Libertà'. Il corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele intorno alle ore 16.

Roma, in migliaia al corteo di sostegno al popolo palestinese e alla Flotilla - In migliaia sono scesi in piazza a Roma in occasione della giornata di sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. rainews.it

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana del Venezuelana! Libertà per Maduro e Cilia Flores! Giornata di volantinaggi in città per la mobilitazione nazionale del 10 gennaio! Sabato 10.1 - Corteo a Pisa con concentramento in piazza XX Settembre alle 17! È se facebook

