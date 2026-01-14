In corteo a Pisa a sostegno del popolo iraniano

Il 17 gennaio, Pisa e altre città toscane ospiteranno un corteo promosso da Più Europa, Azione e diverse associazioni, tra cui la comunità iraniana. L’evento, con lo slogan 'Donna, Vita, Libertà', intende esprimere solidarietà nei confronti del popolo iraniano. La manifestazione si inserisce in un quadro di iniziative volte a sostenere i diritti umani e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni di libertà e democrazia in Iran.

Pisa e altre città toscane scendono in piazza su iniziativa di Più Europa e Azione, insieme alla comunità iraniana e a numerose associazioni, unendosi in un corteo previsto per sabato 17 gennaio, al grido di 'Donna, Vita, Libertà'. Il corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele intorno alle ore 16. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: In corteo a Pisa a sostegno del popolo iraniano Leggi anche: Tajani: sostegno a aspirazioni democratiche del popolo iraniano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In corteo a Pisa a sostegno del popolo iraniano; Solidarietà al Venezuela: gli attivisti tornano in piazza contro l'attacco Usa; Fabrizio Corona al Momento, 'Il Pisa si salva'; Giacomo Del Seppia in Nazionale al Campionato Europeo di Karate. Attacco al Venezuela: corteo per le strade del centro a Pisa - La mobilitazione, promossa da Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta, Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base (gli attivisti ... pisatoday.it

Roma, in migliaia al corteo di sostegno al popolo palestinese e alla Flotilla - In migliaia sono scesi in piazza a Roma in occasione della giornata di sciopero generale a sostegno della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. rainews.it

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela! Libertà per il presidente Nicolás Maduro e la prima combatiente Cilia Flores! Ieri anche a Pisa, come in più di altre 30 città italiane, centinaia di persone in corteo da Piazza Gaza(EX XX settembre) fino facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.