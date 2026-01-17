Esce dal coma Manfredi Marcucci tra i feriti di Crans-Montana Ai genitori | I miei amici dove sono?

Dopo due settimane di coma farmacologico, Manfredi Marcucci, uno dei feriti dell’incidente di Crans-Montana, si è risvegliato. Il 16enne si trova ancora in ospedale, mentre i suoi genitori attendono notizie sul suo stato di salute. In un primo momento, ha chiesto ai genitori: “I miei amici dove sono?”. La sua ripresa rappresenta un passo importante nel percorso di recupero.

Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma. Le prime parole: «Dove sono i miei amici? Posso andare in gita?». Non sa dei morti - Manfredi Marcucci e uscito dal coma farmacologico in cui ha passato le prime due settimane del 2026. msn.com