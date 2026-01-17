Crans-Montana | Manfredi Marcucci esce dal coma Le sue prime domande ai genitori

Manfredi Marcucci, il 16enne romano coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, ha finalmente lasciato il coma farmacologico. Le sue prime parole sono state indirizzate ai genitori, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La vicenda ha attirato l’attenzione su un evento che ha trasformato una notte di festa in una tragedia, lasciando un segno profondo nella comunità.

La strage di Crans-Montana: una notte di festa diventata tragedia. Il 16enne romano Manfredi Marcucci é uscito dal coma farmacologico. Crans-Montana, simbolo dell'eleganza alpina e delle vacanze d'élite, è diventata improvvisamente teatro di una tragedia che ha sconvolto la Svizzera e l'Europa intera. Quella che doveva essere una notte di celebrazione si è trasformata in un dramma segnato da morte, feriti e domande ancora senza risposta: una strage che ha colpito soprattutto giovani, lasciando una ferita profonda nella comunità locale e oltre i confini nazionali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la tragedia si è consumata all'interno di un locale notturno affollato, durante la serata di Capodanno.

