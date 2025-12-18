Chiuse due scuole Scatta l’allarme nella città italiana cosa succede

In un attimo, l’atmosfera di Torino si fa più cupa: due scuole chiuse, l’eco delle decisioni che scuotono la città. Le strade deserte, l’alba gelida e il cielo ancora scuro dipingono un quadro di attesa e incertezza. Tra silenzio e poche auto che s’avventurano lentamente, il cuore di Torino si risveglia sotto una coltre di tensione e speranza.

Torino, alba gelida e cielo ancora scuro. Le strade quasi vuote, qualche auto che scivola lenta lungo corso Regina Margherita. Poi, all'improvviso, il silenzio si spezza: sirene, luci blu, camionette in fila. Davanti a uno stabile molto noto in città sta succedendo qualcosa di grosso, e non si tratta di un semplice controllo. In pochi minuti il quartiere cambia volto: transenne, accessi bloccati, agenti ovunque. Chi abita in zona si affaccia alle finestre, qualcuno scende in strada in pigiama, altri iniziano a filmare con il cellulare. Si capisce subito che non è un intervento di routine: l'aria è pesante, sembra l'inizio di una giornata destinata a far discutere mezza Italia. Perquisizioni Askatasuna: a Torino chiuse due scuole nelle vicinanze - Vicino al centro sociale Askatasuna di Torino sono state chiuse due scuole, una primaria e una dell'infanzia, mentre le forze dell'ordine sono impegnate da stamattina all'alba in un'attività di polizi ... msn.com

Casi di Legionella nelle scuole, parla l’esperto - Due scuole umbre chiuse in pochi giorni per la presenza di valori anomali di Legionella negli impianti idrici. teletruria.it

Caldaie guaste e allagamenti, chiuse due scuole - Si guastano le caldaie e il Comune di Orbetello chiude le scuole dell'infanzia di Albinia e Consani, assicurando di essere già al lavoro per ripristinare riscaldamenti e acqua calda e dunque riaprire ... corrieredimaremma.it

Catanzaro, scuole chiuse lunedì 15 dicembre Ufficiale l’ordinanza del sindaco: stop alle attività didattiche nel centro storico e in altri quartieri del capoluogo per la sospensione della fornitura idrica dovuta a lavori urgenti sulla rete Sorical. Leggi l’elenco - facebook.com facebook

