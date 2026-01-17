Mandiamo uno schieramento di forze dell’ordine Ora 5 zone rosse nella città italiana | cosa succede

A Napoli, la recente analisi delle forze dell’ordine ha evidenziato la presenza di cinque zone a rischio. Questa situazione ha portato alla decisione di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in aree strategiche della città, al fine di migliorare la sicurezza urbana e prevenire situazioni di pericolo. La misura mira a garantire un ambiente più sicuro per cittadini e residenti, attraverso interventi mirati e coordinati.

La sicurezza urbana a Napoli segna un nuovo punto di svolta. Una recente analisi tecnica prodotta dagli uffici di via Medina è approdata direttamente sulla scrivania del prefetto  Michele Di Bari, evidenziando la necessità impellente di estendere lo scudo protettivo delle forze dell’ordine su nuovi quadranti cittadini. L’obiettivo è chiaro: impedire che la microcriminalità soffochi la quotidianità dei residenti. È stata quindi varata un’ordinanza prefettizia, con efficacia immediata e valida fino al 16 aprile 2026, che istituisce cinque macro-aree cittadine definite  «a vigilanza rafforzata». Le coordinate del nuovo piano di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

