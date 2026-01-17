Mandas via dalla Lazio affare ad un passo | cifre e dettagli | CM

La Lazio si appresta a completare una cessione rilevante durante questa finestra di mercato, con Christos Mandas in procinto di trasferirsi altrove. Sono già definiti i dettagli economici e le modalità del trasferimento, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. L’operazione rappresenta un passaggio importante per il club, che prosegue nel suo percorso di rinnovamento e consolidamento della rosa.

Il portiere greco, dopo la scorsa stagione vissuta da protagonista (almeno in parte), è pronto a salutare la Lazio dopo che Maurizio Sarri ha deciso di puntare su Ivan Provedel come titolare della squadra. Mandas saluta la Lazio, cifre e dettagli della partenza. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle prossime ore verrà definita nei dettagli la cessione di Mandas al Bournemouth con i biancocelesti che si apprestano a fare cassa ancora una volta durante il mercato di gennaio.

