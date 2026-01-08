Raspadori Roma chiusura dell’affare ad un passo | ecco le cifre per il trasferimento dell’ex obiettivo Juve

Raspadori alla Roma si avvicina alla conclusione, con le trattative ormai in fase avanzata. L’accordo prevede una cifra complessiva definita tra le parti, segnando un passo importante nel mercato di quest’estate. L’attaccante, ex obiettivo della Juventus, si prepara a trasferirsi nella Capitale, portando con sé aspettative di rilancio e nuove opportunità per il club giallorosso.

Raspadori Roma, chiusura dell’affare ormai imminente: ecco le cifre per il trasferimento nella Capitale dell’ex obiettivo della Juventus. La Juve osserva con estrema attenzione le manovre delle dirette concorrenti, che si stanno muovendo con decisione per rinforzare le proprie rose. A Trigoria la fumata bianca è ormai all’orizzonte: la Roma è vicinissima a riportare in Serie A Giacomo Raspadori. Dopo giorni di attesa, dovuti anche agli impegni in Supercoppa Spagnola, la trattativa ha subito l’accelerata decisiva. Secondo quanto riportato congiuntamente dagli esperti Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il club capitolino ha praticamente definito l’acquisto, superando gli ultimi ostacoli burocratici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Raspadori Roma, chiusura dell’affare ad un passo: ecco le cifre per il trasferimento dell’ex obiettivo Juve Leggi anche: Raspadori Roma: accelerata nella trattativa e chiusura vicina! Le cifre dell’affare, ecco quanto spenderanno i giallorossi Leggi anche: Raspadori a un passo dalla Roma: le cifre e la formula dell’operazione. Si rinforza una rivale della Juventus Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Al via il Calciomercato invernale | oggi si deciderà la sorte dell’affare Raspadori-Roma mentre l’Inter tenta di riportare a casa Cancelo. Roma, passi avanti per Raspadori: la situazione - Si continuano a registrare passi in avanti per la chiusura della trattativa tra Roma e Atletico Madrid per l'approdo di Giacomo Raspadori in giallorosso. fantacalcio.it

