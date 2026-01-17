Malva Persignano inaugurato il nuovo parcheggio pubblico

A Malva, Persignano, è stato inaugurato un nuovo parcheggio pubblico. L’intervento si inserisce nel quadro di interventi di miglioramento delle infrastrutture locali, contribuendo alla fruibilità dell’area e facilitando i servizi per residenti e visitatori. L’apertura di questa nuova area di sosta segue altre recenti iniziative di riqualificazione nella zona, rafforzando l’attenzione dell’amministrazione comunale alla cura del territorio e alla qualità della vita.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – M alva – Persignano, inaugurato il nuovo parcheggio pubblico «Dopo il recente intervento alla Traiana, con l’inaugurazione del giardino pubblico rinnovato e dedicato a Tosello Gabrielli, e dopo la conclusione dei lavori a Piantravigne per l’estensione dell’acquedotto, oggi è la volta di Malva. A breve saranno ultimati anche i lavori di rifacimento della rampa a Persignano. Un percorso di interventi che testimonia un’attenzione diffusa verso le frazioni del nostro territorio, con l’obiettivo di migliorare servizi e qualità della vita dei cittadini. I bisogni sono tanti e compatibilmente con le risorse cerchiamo progressivamente di dare risposte». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malva, Persignano, inaugurato il nuovo parcheggio pubblico Leggi anche: Stazione di San Lorenzo Colli, inaugurato nuovo parcheggio con 136 posti e servizio "kiss & ride" Leggi anche: Nuovo parcheggio pubblico in via Buitoni a Sansepolcro: ecco 400mila euro dalla Regione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le frazioni tornano al centro. Il piano lavori di Terranuova. Malva, Persignano, inaugurato il nuovo parcheggio pubblico - «Dopo il recente intervento alla Traiana, con l’inaugurazione del giardino pubblico rinnovato e dedicato a Tosello Gabrielli, e dopo la conclusione dei lavori a Piantravigne per l’estensione ... lanazione.it

