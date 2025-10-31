Stazione di San Lorenzo Colli inaugurato nuovo parcheggio con 136 posti e servizio kiss & ride
Inaugurato il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di San Lorenzo Colli gestito da Fs Park (società controllata di Fs Sistemi Urbani). Presenti Maria Rosa Sessa, presidente di Fs Sistemi Urbani, Matteo Colamussi, amministratore delegato e direttore generale di Fs Sistemi Urbani, Dario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
