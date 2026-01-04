Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Pontecorvo su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Cassino. La donna era destinataria di un provvedimento giudiziario legato a reati come truffa, furto, minacce ed estorsione. L'arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità, garantendo l'applicazione delle misure penali previste dalla legge.

I carabinieri di Pontecorvo hanno rintracciato e posto in arresto una 49enne, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. La donna deve espiare una pena residua di due anni e sei mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Truffa, furto, minacce ed estorsione: 49enne finisce in carcere

