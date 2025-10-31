Maltempo | fra le regioni oggi in allerta temporali parte della Puglia codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Noinotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alcune regioni d’Italia, o parti di regioni, in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per quattordici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: fra le regioni oggi in allerta temporali parte della Puglia, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

maltempo fra le regioni oggi in allerta temporali parte della puglia codice giallo per tarantino e salento protezione civile previsioni meteo

© Noinotizie.it - Maltempo: fra le regioni oggi in allerta temporali parte della Puglia, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

Altre letture consigliate

maltempo regioni oggi allertaMaltempo: fra le regioni oggi in allerta temporali parte della Puglia, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo - Oggi alcune regioni d’Italia, o parti di regioni, in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Secondo noinotizie.it

maltempo regioni oggi allertaMaltempo, ciclone di Halloween. La Protezione Civile: «In arrivo forti temporali, allerta meteo in otto regioni» - Maltempo, prossimi giorni complicati in Italia per l'arrivo del mini ciclone di Halloween. Lo riporta leggo.it

maltempo regioni oggi allertaMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Regioni Oggi Allerta