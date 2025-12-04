Maltempo allerta | la Puglia in codice arancione per temporali Protezione civile previsioni meteo | anche la Basilicata e zone della Calabria

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali c’è, in codice arancione, la Puglia come la Basilicata e zone della Calabria. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia tre messaggi di allerta. Il terzo, con validità fino alla prossima mezzanotte, fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a puntualmente elevati; conseguente innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo, allerta: la Puglia in codice arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo: anche la Basilicata e zone della Calabria

News recenti che potrebbero piacerti

#Maltempo, allerta arancione: possibili temporali e rischi idrogeologici. I sindaci nicchiano: attivati i centri d'emergenza ma nessuna chiusura scuole - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve fino a giovedì: le regioni a rischio Vai su X

Allerta maltempo intenso: la Puglia entra in codice Arancione per rischio idrogeologico - Il bollettino più critico (messaggio di Allerta N° 3) riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali ed entra in vigore dalla mezzanotte (00:00) del 4 dicembre 2025 per le successive ... Lo riporta brindisireport.it

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice arancione domani per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: già oggi pomeriggio per una parte - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia quattro messaggi di allerta. Scrive noinotizie.it

Maltempo in Puglia e in Basilicata: allerta meteo arancione per temporali e frane, gialla per vento e rischio idraulico - Dal pomeriggio di oggi, 3 dicembre, forti piogge, temporali e venti intensi interesseranno Puglia, Basilicata e Calabria; possibili mareggiate lungo le coste esposte ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 4 dicembre: le regioni a rischio - Per domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in ... Si legge su fanpage.it

Maltempo in arrivo sul Sud Italia: allerta arancione in Puglia, Basilicata e Calabria - Un minimo depressionario in movimento dal Mar Ionio verso i Balcani sta per portare precipitazioni intense e temporalesche su Calabria, Basilicata e Puglia già dal tardo pomeriggio di oggi. Riporta cn24tv.it

Allerta meteo, torna il maltempo in Puglia, Basilicata e Calabria - Allerta gialla in cinque regioni Un minimo depressionario posizionato sul Mar Ionio, in movimento verso i Balcani, porterà dal po ... Segnala ambienteambienti.com