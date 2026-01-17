Malato di tumore per ore sul pavimento l’assessore | Caso sottovalutato Il direttore | Mi scuso con Franco

Un caso di lunga attesa in Pronto Soccorso a Senigallia ha coinvolto Franco, un uomo di 60 anni affetto da tumore, che ha trascorso otto ore sul pavimento prima di ricevere assistenza. La vicenda ha suscitato commenti da parte delle autorità sanitarie sulla gestione delle emergenze e sulla percezione di sottovalutazione dei tempi di risposta, evidenziando la necessità di migliorare i servizi di emergenza e tutela dei pazienti fragili.

Ancona, 17 gennaio 2026 – Franco, 60enne senigalliese malato oncologico, lunedì mattina ha atteso otto ore prima che gli fosse messa a disposizione una barella dal personale del Pronto Soccorso di Senigallia. La moglie lo ha fatto distendere sul pavimento, dopo aver sistemato una coperta. A fianco all’uomo è stato sistemato il catetere che gli era stato messo in pronto soccorso. Malato oncologico per ore sul pavimento del Pronto soccorso, il direttore Ast: "Verifiche interne" Il direttore dell’Ast chiama la famiglia per scusarsi. Ma i dolori sono diventati sempre più forti e il 60enne sarebbe stato costretto a sdraiarsi a terra per mancanza di barelle disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malato di tumore per ore sul pavimento, l’assessore: “Caso sottovalutato”. Il direttore: “Mi scuso con Franco” Leggi anche: L’odissea di Franco malato di tumore, a terra per 8 ore senza barella. La moglie: “Poco personale e chi lavora lo fa correndo” Leggi anche: “Mi scuso, ma non con la Schlein: con la Befana”. La satira del comico Flavio Furian sul caso-Trieste (video) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Malato di tumore sdraiato a terra al pronto soccorso di Senigallia; Malato di tumore sdraiato a terra in pronto soccorso a Senigallia; Malato di tumore per ore sul pavimento, l’assessore: “Caso sottovalutato”. Il direttore: “Mi scuso con Franco”; Senigallia, nessun letto in ospedale, malato di tumore lasciato in attesa a terra per ore: e la moglie, esasperata, pubblica un foto sul web. SENIGALLIA MALATO ONCOLOGICO Senigallia, malato oncologico a terra in ospedale: la moglie denuncia sui social - Franco, 60 anni, malato di tumore al colon, è stato costretto a trascorrere undici ore al Pronto soccorso seduto su una sedia di metallo ... statoquotidiano.it

Uomo malato di tumore sdraiato sul pavimento in attesa di una barella - Un uomo affetto da un grave tumore è stato costretto a sdraiarsi sul pavimento del Pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia dopo aver atteso per circa otto ore una barella. zoom24.it

Senigallia, nessun letto in ospedale, malato di tumore lasciato in attesa a terra per ore: e la moglie, esasperata, pubblica un foto sul web - Ha passato 11 ore al Pronto Soccorso, in attesa di aiuto ... msn.com

Malato di tumore lasciato a terra per ore: l’ospedale che umilia la dignità Un uomo di sessant’anni, malato oncologico, steso sul pavimento di un ospedale pubblico. Non per una scelta, non per protesta, ma perché non c’era un letto. Non una barella. Nulla. So facebook

Ringrazio l’on. Sandra Zampa per avere presentato questa interrogazione sul caso del malato di tumore lasciato a terra per ore nel pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. La sanità marchigiana con la giunta Acquaroli è allo sbando totale. Ringrazio tutti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.