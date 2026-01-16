L’odissea di Franco malato di tumore a terra per 8 ore senza barella La moglie | Poco personale e chi lavora lo fa correndo

A Senigallia, un paziente affetto da tumore ha atteso più di otto ore in pronto soccorso senza una barella, nonostante il dolore intenso che ne limitava la mobilità. La moglie denuncia carenze di personale e un servizio spesso affrettato, evidenziando le difficoltà di un sistema sanitario sotto pressione. La vicenda mette in luce le criticità dell’assistenza in emergenza e l’impatto sulle condizioni dei pazienti più fragili.

Senigallia (Ancona), 16 gennaio 2026 – Costretto ad attendere oltre otto ore per una barella in pronto soccorso, nonostante un grave tumore che gli causa un dolore che gli impedisce di stare seduto a lungo. È quanto accaduto a Franco, un 60enne residente a Senigallia che lunedì scorso, dopo ore di attesa nel pronto soccorso della città è stato costretto a stendersi a terra nell’attesa di una barella su cui sdraiarsi. La moglie: “Bisognerebbe fare qualcosa per evitare queste umiliazioni”. Ad accompagnarlo in ospedale la moglie, Cecilia, 56 anni, che ha preferito andare autonomamente in pronto soccorso, senza fare ricorso all’ambulanza: “Franco soffre di un grave tumore e io non sono arrabbiata solo per lui – ha detto la donna – ma anche per tutte le persone che stavano aspettando lì, qualcuno anche dal giorno prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’odissea di Franco malato di tumore, a terra per 8 ore senza barella. La moglie: “Poco personale e chi lavora lo fa correndo” Leggi anche: Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell’Ast Leggi anche: Ancona, senza barella per 8 ore in pronto soccorso: malato si stende per terra La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’attesa infinita di un malato di tumore in ospedale: 8 ore su una sedia prima che arrivi una barella - Franco, 60 anni di Senigallia, malato di tumore al colon, ha atteso quasi una giornata intera una barella al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove ... fanpage.it

Franco, malato oncologico, costretto ad attendere 8 ore una barella in pronto soccorso. La moglie: «Stava malissimo e il tumore al colon gli impedisce di stare seduto. Ho ... - Franco, un 60enne residente a Senigallia (Ancona) è entrato in ospedale alle 8. corriere.it

«Malato di tumore lasciato otto ore sdraiato a terra al pronto soccorso in attesa di una barella» - Costretto ad attendere oltre otto ore per una barella in pronto soccorso, nonostante un grave tumore che gli causa un dolore che gli impedisce di stare seduto a lungo. msn.com

Malato di tumore si sdraia a terra in attesa di un posto letto al Pronto soccorso: «Un incubo, otto ore per una barella». L'odissea di Franco vicino Ancona - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.