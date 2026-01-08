Il video satirico di Flavio Furian, che scherza sulla vicenda del post in cui Elly Schlein viene raffigurata come la Befana, ha suscitato molta attenzione online. La clip, diventata virale, offre un’ironica riflessione sulla recente polemica politica di Trieste, evidenziando con tono sobrio e rispettoso le sfumature della vicenda senza eccessi o provocazioni.

E’ diventato virale il video del comico triestino Flavio Furian che ironizza sulla vicenda del post scherzoso, ma preso molto male dal Pd, in cui si raffigurava Elly Schlein nelle vesti della Befana. Il comico si è immedesimato nel sindaco finito nella bufera, Dipiazza, e a cui la sinistra aveva chiesto di scusarsi, con un monologo scherzoso in cui chiede perdono, “una, tre, cento volte”, per poi aggiungere: “Sono un sindaco, certo, ma pur sempre un uomo: e come uomo posso anche sbagliare. Mi scuso, ma con la Befana.”. Befana Schlein, il video con le finte scuse del comico. L'articolo “Mi scuso, ma non con la Schlein: con la Befana”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Mi scuso, ma non con la Schlein: con la Befana”. La satira del comico Flavio Furian sul caso-Trieste (video)

