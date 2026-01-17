Maignan e il Milan sono vicini al rinnovo contrattuale, una mossa che potrebbe influenzare le strategie di mercato della Juventus. Resta da definire qualche dettaglio prima di formalizzare l’accordo, mentre i bianconeri valutano eventuali opportunità. La vicenda si inserisce in un contesto di calciomercato molto dinamico, dove ogni mossa può avere ripercussioni significative per le prossime stagioni.

Maignan Milan, il rinnovo del contratto è ormai ad un passo per il sogno di mercato della Juve. Ecco cosa manca per chiudere la trattativa. La priorità assoluta a Casa Milan in questi giorni frenetici di trattative, infatti, non è rivolta esclusivamente ai possibili innesti della sessione invernale, ma soprattutto alla blindatura dei propri campioni. I riflettori sono puntati su Mike Maignan, il cui contratto è pericolosamente in scadenza al termine di questa stagione. Una situazione delicata che imponeva tempi stretti per evitare spiacevoli sorprese, ma che ora sembra aver preso una piega decisamente positiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Milan, rinnovo del contratto ad un passo per il sogno di mercato della Juve. Cosa manca per chiudere la trattativa

