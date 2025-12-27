Milan svolta nella trattativa per il rinnovo di Maignan | le ultime notizie di mercato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità importanti in arrivo sul possibile rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, con il club di Via Aldo Rossi: le ultime notizie de 'La Gazzetta dello Sport' sul classe 1995 ex Lille e PSG. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan svolta nella trattativa per il rinnovo di maignan le ultime notizie di mercato

© Pianetamilan.it - Milan, svolta nella trattativa per il rinnovo di Maignan: le ultime notizie di mercato

Leggi anche: Milan, i retroscena su Bartesaghi. Maignan e il rinnovo: le ultime. Polemiche sul rigore

Leggi anche: Milan, ottime notizie per Estupinan e Pulisic. Esclusiva: il rinnovo di Maignan …

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maignan, svolta sul rinnovo: offerta del Milan sul tavolo e cifre svelate; Ufficiale Thiago Silva al Porto: niente Milan, firma a zero.

milan svolta trattativa rinnovoMaignan Milan, rinnovo possibile? Si è aperto questo spiraglio. I tre motivi che potrebbero portare il portiere a prolungare - Maignan Milan, il portiere transalpino resta una priorità per quanto riguarda i rossoneri. calcionews24.com

milan svolta trattativa rinnovoCalciomercato Milan news/ Maignan, lo stallo non si sblocca! Quali alternative? (oggi 26 dicembre 2025) - Calciomercato Milan news oggi 26 dicembre 2025, il rinnovo di Mike Maignan sempre al centro dell’attenzione, si pensa anche alle alternative. ilsussidiario.net

milan svolta trattativa rinnovoMercato Milan, offensiva di Tare per Hugo Souza respinta. Le ultime su Maignan. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il futuro della porta dei rossoneri è diventato uno dei temi caldi sul tavolo di Igli ... milannews24.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.