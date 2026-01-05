Milan giorni decisivi per il rinnovo di Maignan | l’offerta e cosa manca per chiudere

Milano, giorni cruciali per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Si avvicina la conclusione dell’accordo tra le parti, con l’estremo difensore e capitano rossonero in scadenza il 30 giugno. L’intesa potrebbe essere raggiunta a breve, ma alcuni dettagli ancora devono essere definiti. Restano quindi le ultime trattative prima di ufficializzare il prolungamento del contratto dell’ex Lille e PSG.

Accordo possibile tra il Milan e il suo portiere e capitano Mike Maignan per il rinnovo del contratto dell'ex Lille e PSG, in scadenza il prossimo 30 giugno. Gli aggiornamenti sul tema dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

